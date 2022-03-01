Ситуація у Миколаєві: ворог обходить місто, але тривають бої у регіоні

Ситуація у Миколаєві: ворог обходить місто, але тривають бої у регіоні

Окрім ЗСУ, до знищення техніки РФ долучилися і місцеві жителі.

Військові Російської Федерації обходять Миколаїв. Однак тривають бої у Баштанці, Снігурівці та ще в декількох селах.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

"Вони поїхали у бік Снігурівки, обходять наше місто (Миколаїв — ред.), якщо чесно, я не знаю, чи вони підуть на Южноукраїнськ, Вознесенськ, чи на Кропивницький та Кривий Ріг, аби замкнути кільце ближче до Дніпра, до стратегічних об’єктів", — сказав Віталій Кім.

З його слів, ймовірно, Миколаїв не є важливим об’єктом для окупаційних військ.

Щодо боїв на території області, то, зі слів Кіма, окрім ЗСУ, до знищення техніки РФ долучилися і місцеві жителі.

"У селах зупиняють техніку, є випадки, коли селяни беруть полонених. Зараз працює наша авіація, вертольоти, будемо рахувати пізніше, скільки вдалося перебити. Дуже багато хто спалює техніку, поїдемо забирати її, спустимо соляру з їхніх танків", — каже Віталій Кім.