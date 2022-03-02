Ситуація у Миколаївській області: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили

Ситуація у Миколаївській області: у Баштанці та Снігурівці люди взяли у полон окупантів, а техніку спалили

Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ.

1 березня на територію Миколаївської області зі сторони Херсонської області прорвалася колона російської техніки, яка слідувала у бік Нового Бугу. Приблизно о 13:30 на території Баштанського району зав’язався бій, у результаті якого Збройні сили України та місцеві жителі розбили колону РФ та захопили частину техніки.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

"Люди збирають техніку, усе, що росіяни покидали на полях, вони складають до себе в ангари. Чекають, коли вони прийдуть. Вже є відео, що 800 одиниць техніки спалили. Подивимось, скільки насправді, але дуже багато техніки поклали", — сказав Віталій Кім.

Всі населені пункти, де відбулися бої, залишились під контролем України.

"Я дуже здивований та радий, що люди встали та голими руками зупинили техніку. У Баштанці та Снігурівці цивільні роззброїли та взяли у полон російських військових. Бігли кінно-пішим способом, кидали техніку, люди її палять" — сказав Віталій Кім.