Ситуація у Торецьку: що відбувається у місті та які втрати ворога

Тривають складні міські бої. Ворог намагається тиснути на ЗСУ, закидуючи "м'ясом".

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"На жаль, вони мають дуже великий ресурс цього "м'яса". Якщо техніка менше використовується на цьому напрямку, то людського ресурсу там дуже багато", – зазначила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова

Крім того, в Торецьку ворог втрачає за тиждень цілий механізований батальон.

"Це тільки в одному Торецьку, де ворог просувається, але дуже повільно. За будинок вони можуть покласти цілий механізований батальон. Для українців – це просто нелогічно. Йти загарбником на чужу землю, класти там своїх людей і нічого там не досягати" – говорить речниця.

Бобовнікова додає, що у нас зовсім інша ментальність. Для нас кожне втрачене життя це трагедія, а для них – вочевидь, це ніщо. Тому їхня поведінка для нас дикість.

Нагадаємо, у місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією. ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.

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