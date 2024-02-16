Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована: здійснюється маневр військами - Тарнавський

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Про це він повідомив у соціальних мережах.

Запеклі бої точаться в межах міста. Українські війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом Головнокомандувача Збройних Сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами — стійке та ефективне.

"Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас — збереження життя українського солдата", - йдеться у повідомленні.

"Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій. Збройні Сили України та інші складові Сил оборони України працюють єдиним монолітом", - резюмував генерал.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо станом вечір 15 лютого щодо ситуації в Авдіївці, яку вкотре намагаються захопити російські окупанти.

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