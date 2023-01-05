Ситуація в Бахмуті та затягування обрання спікера Палати представників у США

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Головні новини ночі 5 січня 2023 року:
- Бахмут знищено на понад 60 відсотків - Кириленко Читати далі –>
- "Негативно працює ППО": у Криму знову лунають вибухи Читати далі –>
- Знову провал: Палата представників США з п’ятої спроби не змогла обрати спікера Читати далі –>
- "Трохи бентежить": Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників Читати далі –>
- Пішли на перерву: у Палаті представників республіканці досі не обрали спікера Читати далі –>
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