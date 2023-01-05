Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ситуація в Бахмуті та затягування обрання спікера Палати представників у США

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
4361
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація в Бахмуті та затягування обрання спікера Палати представників у США

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 5 січня 2023 року:

  • Бахмут знищено на понад 60 відсотків - Кириленко Читати далі –>
  • "Негативно працює ППО": у Криму знову лунають вибухи Читати далі –>
  • Знову провал: Палата представників США з п’ятої спроби не змогла обрати спікера Читати далі –>
  • "Трохи бентежить": Байден прокоментував провальні спроби республіканців обрати спікера Палати представників Читати далі –>
  • Пішли на перерву: у Палаті представників республіканці досі не обрали спікера Читати далі –>

Читайте також:

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Зеленський за 4 січня: потужні результати - їде нова зброя

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4361
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація