Ситуація в енергосистемі 10 грудня: в Міненерго розповіли, чи будуть відключення

Наразі графіки відключення не застосовуються в жодній з областей.

Станом на неділю, 10 грудня, енергосистема України працює без дефіциту. Електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Про це повідомило Міненерго.

"Ситуація контрольована. Енергосистема збалансована. Наразі графіки відключень не застосовуються і не плануються для застосування у жодній з областей", – йдеться в повідомленні.

Проте Міненерго закликає зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання (особливо у вечірні з 16:00 до 18:00).

"Зменшіть використання енергоємних приладів, перенесіть прання на нічні години. Так ви поділитесь світлом з тими, хто його справді потребує", – закликають у відомстві.

Імпорт електрики

Впродовж 10 грудня планується імпорт електроенергії обсягом до 5200 МВ/год. Експорту не передбачається.

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