Ситуація в енергосистемі 9 грудня залишається складною: дефіцит потужності значний - Укренерго

Яка ситуація з електропостачанням в Україні 9 грудня.

Станом на ранок п'ятниці, 9 грудня, ситуація в енергосистемі України залишається складною, але контрольованою. Дефіцит потужності все ще значний.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Там пояснили, що причина дефіциту - суттєві пошкодження об'єктів генерації та енергетичної інфраструктури в результаті восьми хвиль російських ракетних атак. Частково пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, о окупована Запорізька АЕС не видає електроенергію в мережу.

Застосовано аварійні відключення

Всім обленерго в Україні доведені ліміти споживання електроенергії. В кількох регіонах перевищено ліміти споживання. Це змусило застосувати режим аварійних відключень

Для отримання точної інформації по вашому регіону, стежте за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням.

Погодні умови ускладнюють ремонт

Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах, і на електростанціях. Однак погодні умови, а саме обледеніння проводів і дощ зі снігом, негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи.

Ситуація на Донеччині, Харківщині та Херсонщині

Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури на Донеччині, Харківщині та Херсонщині в цих регіонах зберігається непроста ситуація з забезпеченням електропостачання. Майже щодня з моменту масованої ракетної атаки 5 грудня РФ обстрілює артилерією мережі та електростанції на сході та півдні України. Погодні умови в цих регіонах також уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й ускладнюють роботу саперних бригад.

Ситуація на Одещині

Резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, але в південних областях все ще значні обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі.

Ситуація на Київщині

Непроста ситуація і на Київщині, де зазнали ушкоджень об’єкти генерації. В результаті в регіоні значний дефіцит, особливо на лівобережжі. Тривають масштабні відновлювальні роботи.

Які прогнози Укренерго

"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні дні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", - зазначили в "Укренерго".

Економіка на генераторах: третина українців втратять роботу - Юлія Свириденко

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