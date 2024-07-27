"Ситуація в енергосистемі буде покращуватися": Галущенко озвучив деталі

Cитуація в українській енергосистемі буде покращуватися, однак давати точні прогнози неможливо через загрозу нових і нових обстрілів.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Ситуація буде поліпшуватися вже зараз. Це вже відбувається. Але знову-таки — давайте теж розуміти, що війна триває. І, безумовно, масовані атаки очевидно будуть продовжуватися. Тому у війні дуже важко будувати прогнози", - сказав Галущенко.

Він наголосив, що зараз важливо довіряти нашим енергетикам.

"Повірте, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила. Навіть на третину того, що пройшли ми. Тому дуже важливо довіряти нашим енергетикам", - додав міністр енергетики.

Також ми повідомляли, що у неділю, 28 липня в Україні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії, однак лише у вечірні години.

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