Ситуація в енергосистемі: де є відключення світла через обстріли

Енергетики докладають максимум зусиль для відновлення постачання.
Деяк споживачі залишаються знеструмленими через обстріли. Зокрема, йдеться про Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Яка ситуація в областях
Дніпропетровська
Повідомляють, що з технічних причин припинено електропостачання 84 споживачам. При цьому відновлено постачання газу 16 абонентам, які були відключені напередодні через бойові дії.
Донецька
Внаслідок бойових дій знеструмленими наразі є 2,4 тисячі споживачів у 5 населених пунктах. Водночас за добу енергетикам вдалося відновити постачання абонентам у 7 населених пунктах. Всього в області без електрики залишається 75 населених пунктів (близько 42 тисячі точок обліку).
Запорізька
Майже 3 тисячі родин знову мають електропостачання. Внаслідок бойових дій залишаються без живлення 50 населених пунктів (понад 3,7 тисячі користувачів).
Київська
Внаслідок технологічних порушень газопостачання призупинене 16 споживачам у Вишгородському районі.
Кіровоградська
Знеструмлено 4 юридичних споживачі через бойові дії.
Львівська
У Львові з підозрою на отруєння чадним газом у приватному будинку виявлено непритомними двох жінок. На жаль, одна з них загинула. За результатами експертизи, в димовому каналі котла і в вентиляційному каналі немає тяги й сигналізатора загазованості.
Сумська
Внаслідок артилерійських обстрілів знеструмлено 400 споживачів у 2 населених пунктах. Через бойові дії в області загалом без електропостачання перебуває понад 2,6 тисячі точок обліку у 57 населених пунктах.
Харківська
Енергетики повторно під'єднали 752 споживачі у прифронтових регіонах, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Наразі триває огляд пошкоджених мереж у трьох населених пунктах після нічних обстрілів. Усього в області через бойові дії без світла – 15,5 тисячі точок обліку у 64 населених пунктах.
Херсонська
Внаслідок нічних обстрілів в обласному центрі знеструмлено 9,5 тисячі споживачів, усього в Херсоні без електроенергії залишається близько 12,6 тисячі абонентів. В області без напруги перебуває 45 населених пунктів (25,8 тисячі точок обліку).
Чернігівська
Через бойові дії залишаються знеструмленими понад 1,1 тисячі споживачів у 18 населених пунктах.
Нагадаємо, російські війська обрали нову тактику руйнування української інфраструктури. Так, окупанти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики.
Читайте також: