Ситуація в енергосистемі: де є відключення світла через обстріли

Деяк споживачі залишаються знеструмленими через обстріли. Зокрема, йдеться про Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Яка ситуація в областях

Дніпропетровська

Повідомляють, що з технічних причин припинено електропостачання 84 споживачам. При цьому відновлено постачання газу 16 абонентам, які були відключені напередодні через бойові дії.

Донецька

Внаслідок бойових дій знеструмленими наразі є 2,4 тисячі споживачів у 5 населених пунктах. Водночас за добу енергетикам вдалося відновити постачання абонентам у 7 населених пунктах. Всього в області без електрики залишається 75 населених пунктів (близько 42 тисячі точок обліку).

Запорізька

Майже 3 тисячі родин знову мають електропостачання. Внаслідок бойових дій залишаються без живлення 50 населених пунктів (понад 3,7 тисячі користувачів).

Київська

Внаслідок технологічних порушень газопостачання призупинене 16 споживачам у Вишгородському районі.

Кіровоградська

Знеструмлено 4 юридичних споживачі через бойові дії.

Львівська

У Львові з підозрою на отруєння чадним газом у приватному будинку виявлено непритомними двох жінок. На жаль, одна з них загинула. За результатами експертизи, в димовому каналі котла і в вентиляційному каналі немає тяги й сигналізатора загазованості.

Сумська

Внаслідок артилерійських обстрілів знеструмлено 400 споживачів у 2 населених пунктах. Через бойові дії в області загалом без електропостачання перебуває понад 2,6 тисячі точок обліку у 57 населених пунктах.

Харківська

Енергетики повторно під'єднали 752 споживачі у прифронтових регіонах, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Наразі триває огляд пошкоджених мереж у трьох населених пунктах після нічних обстрілів. Усього в області через бойові дії без світла – 15,5 тисячі точок обліку у 64 населених пунктах.

Херсонська

Внаслідок нічних обстрілів в обласному центрі знеструмлено 9,5 тисячі споживачів, усього в Херсоні без електроенергії залишається близько 12,6 тисячі абонентів. В області без напруги перебуває 45 населених пунктів (25,8 тисячі точок обліку).

Чернігівська

Через бойові дії залишаються знеструмленими понад 1,1 тисячі споживачів у 18 населених пунктах.

Нагадаємо, російські війська обрали нову тактику руйнування української інфраструктури. Так, окупанти посилили інтенсивність точкових дронових атак на прифронтові об'єкти енергетики.

Читайте також: