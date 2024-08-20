Ситуація в енергосистемі: Кудрицький сказав, коли очікується скасування відключень світла

Невдовзі очікується спадання спеки. Ймовірно, наступного тижня вдасться уникнути відключень електроенергії.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Ситуація може покращитися

Як пояснив Кудрицький, поки зберігатиметься спека, будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Здебільшого це вечірні години, коли споживання найбільше.

"І в такі вечірні години можуть бути застосовані одна чи дві черги відключень", – каже експерт.

На щастя, додає він, видається так, що спека буде не дуже тривалою. Наприкінці тижня очікується, що певне зниження температури і введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях дозволить компенсувати дефіцит.

"І будемо сподіватися, що наступного тижня вже обійдемося без відключень", – зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, завтра, 21 серпня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

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