Ситуація в енергосистемі складна: "Укренерго" закликало економити електрику

Одна з ТЕЦ на півдні зупинила роботу через пошкодження під час ворожого обстрілу.

Ситуація в енергосистемі України на 4 грудня складна. Висока аварійність енергоблоків та прогнозоване похолодання можуть призвести до дефіциту в енергосистемі.

Про це повідомили в "Укренерго".

Стан енергосистеми України

Ситуація в енергосистемі України залишається складною станом на 4 грудня. Зокрема, вранці одна з теплоцентралей на півдні зупинила роботу через пошкодження під час ворожого обстрілу.

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Окрім того, протягом доби з різних технічних причин в аварійний ремонт було виведено п’ять блоків на ТЕС у різних регіонах. Щодо сонячних електростанції, то вони не можуть працювати на максимумі через щільну хмарність.

Поки що для споживачів достатньо електроенергії, виробленої українськими електростанціями. В "Укренерго" наразі не прогнозують дефіциту в енергосистемі протягом доби.

Чому треба економити електроенергію

"Але синоптики попереджають про поступове похолодання протягом тижня. Пов’язане з цим зростання споживання може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", – пояснили в "Укренерго".

Том додали, що ліміти споживання електроенергії не запроваджувались, і графіки відключень світла не вводилися та не прогнозуються.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що відключення світла в Україні не плануються, якщо ситуація з ворожими атаками та пошкодженнями залишатиметься такою ж, як на кінець листопада.

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