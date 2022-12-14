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Ситуація в енергосистемі залишається складною: в "Укренерго" пояснили чому

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ситуація в енергосистемі залишається складною: в "Укренерго" пояснили чому

Фото: Getty Images

Тривають планові та аварійні відключення.

Станом на ранок 14 грудня ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Найскладніша ситуація залишається на сході країни. Через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників

Наразі всім обленерго доведені ліміти добового споживання електроенергії. Тривають планові та екстрені відключення. Для отримання інформації по вашому регіону, стежте за повідомленнями операторів обленерго. Їх перелік можна знайти за посиланням.

"Середа 14 грудня почалась з масованої атаки дронів. Завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони об’єкти енергетичної інфраструктури не зазнали ушкоджень - всі 13 БПЛА було збито", - додали в "Укренерго".

Нагадаємо, у Києві станом на вівторок,13 грудня, скоротилися обмеження електроенергії. Українська енергосистема отримала додаткові 1000 МВт, які розподіляться по регіонах. Попри це ситуація у столиці - складна.

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Дата публікації
Перегляди
773
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