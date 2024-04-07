"Ситуація в Харкові дуже жорстка": Зеленський закликав світ віддати Patriot Україні

Зеленський вважає, що "петріотам" місце в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.
Увечері, 7 квітня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
"Фронт та захист наших міст. Був увесь день на зв'язку з військовими – з Головкомом, також з керівником СБУ та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні – окрема увага, звичайно, Харкову", – зазначив глава держави.
Зеленський визнав, що ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Він запевнив, що влада шукає можливості дати Харкову більше захисту неба. Це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України.
"Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам… Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", – певен Зеленський.
Він вважає, що "петріотам" місце в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО.
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Зеленський: У Харкові ситуація дуже жорстка! Засобів ППО не вистачає!
Нагадаємо, Росія потужно атакувала Харків у ніч проти 7 квітня, а через декілька годин знову вдарила по місту, внаслідок чого є поранені.
Пообіді 7 квітня Росія повторно атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.
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