Ситуація в Херсонській області: Генічеськ і Каховську ГЕС захопили окупанти, в Козацькому тривають бої  

На Антонівському мосту точаться бої.
Станом на 14 годину ситуація в Херсонській області залишається напруженою - повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.
Генічеськ залишається повністю під контролем ворога, активних бойових дій там не має. Проходить переміщення великої кількості ворожої техніки через прилеглі до Генічеська території. В Скадовську ворожі війська відсутні, хоча на території району велика кількість техніки.
Чимало питань щодо ситуації на Антонівському мосту. Зі сторони Херсона там знаходяться українські захисники, зі сторони Олешок – ворожа техніка. Сам міст місцями пошкоджено.
Каховська ГЕС перебуває під контролем ворога. На підступах до неї (с. Козацьке, с. Веселе) тривають тяжкі бої.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.