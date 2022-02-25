Ситуація в Херсонській області: Генічеськ і Каховську ГЕС захопили окупанти, в Козацькому тривають бої

Ситуація в Херсонській області: Генічеськ і Каховську ГЕС захопили окупанти, в Козацькому тривають бої

На Антонівському мосту точаться бої.

Станом на 14 годину ситуація в Херсонській області залишається напруженою - повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута.

Генічеськ залишається повністю під контролем ворога, активних бойових дій там не має. Проходить переміщення великої кількості ворожої техніки через прилеглі до Генічеська території. В Скадовську ворожі війська відсутні, хоча на території району велика кількість техніки.

Чимало питань щодо ситуації на Антонівському мосту. Зі сторони Херсона там знаходяться українські захисники, зі сторони Олешок – ворожа техніка. Сам міст місцями пошкоджено.

Каховська ГЕС перебуває під контролем ворога. На підступах до неї (с. Козацьке, с. Веселе) тривають тяжкі бої.