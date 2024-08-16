Ситуація в Криму: над Чорноморським патрулюють вертольоти і чути стрілянину

Наразі, що саме сталося на окупованому півострові, невідомо.
У Керчі повідомили про вибухи та пожежу в районі гори Мітрідат.
У Севастополі начебто "відбили атаку БПЛА".
Росіяни переконують, що жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.
Тим часом російський моніторинговий канал "Приграниччя" стверджує, що нібито над Кримським мостом було збито вісім ракет.
Водночас над Чорноморським патрулюють вертольоти і було чути стрілянину. Про це заявили очевидці.
Також ц Чорноморському пролунав вибух, орієнтовно, в районі бухти Вузької і триває стрілянина.
Нагадаємо, раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту, але на території РФ. Колону супроводжували військові машини. Партизани не виключають, що ЗС РФ очікують ударів по мосту і не хочуть залишати системи ППО в Криму, після руйнування споруди.
Читайте також:
- Росія втрачає контроль над окупованим Кримом — експерт
- Знищення Кримського мосту: командувач ВМС Неїжпапа зробив цікаву заяву
- У Нідерландах засудили компанію, яка допомагала будувати Кримський міст
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.