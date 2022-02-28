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Ситуація в Миколаєві: до міста рухається значна колона російських окупантів

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Очільник Миколаївської ОДА попросив жителів міста не виходити на вулиці.

До Миколаєва з двох напрямків прямує велика колона російських окупантів. Українські захисники та оборонці готуються до бою. Вулиця Адміральська буде перекрита.

Про це у своєму відеозверненні розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім.

"Чоловіки, готуйтеся всі до зброї й палити їх чим завгодно. Жінки - вдома. Окупанти боязливі, коли бачать опір, то одразу тікають", - сказав Віталій Кім.  

Також посадовець попередив місцевих не стріляти у спеціальні машини, які вони побачать у місті. Це українські. Та попросив жителів міста не виходити на вулиці.

"Зараз містом пересуваються наші машини, спецмашини. Ні в кого не стріляйте! Це наші машини. Діятимемо за ситуацією. Зараз не потрібно пересуватися містом", - закликав Віталій Кім.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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