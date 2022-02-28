Ситуація в Миколаєві: до міста рухається значна колона російських окупантів

Очільник Миколаївської ОДА попросив жителів міста не виходити на вулиці.

До Миколаєва з двох напрямків прямує велика колона російських окупантів. Українські захисники та оборонці готуються до бою. Вулиця Адміральська буде перекрита.

Про це у своєму відеозверненні розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім.

"Чоловіки, готуйтеся всі до зброї й палити їх чим завгодно. Жінки - вдома. Окупанти боязливі, коли бачать опір, то одразу тікають", - сказав Віталій Кім.

Також посадовець попередив місцевих не стріляти у спеціальні машини, які вони побачать у місті. Це українські. Та попросив жителів міста не виходити на вулиці.

"Зараз містом пересуваються наші машини, спецмашини. Ні в кого не стріляйте! Це наші машини. Діятимемо за ситуацією. Зараз не потрібно пересуватися містом", - закликав Віталій Кім.