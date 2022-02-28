Ситуація в Миколаєві: військові зупинили колону російської техніки, окупанти залишилися без бензину

Бойова ситуація навколо Миколаєва змінюється.

Вночі проти 28 лютого вдалося зупинити колону російської техніки, яка пересувалася в бік Миколаєва. А вночі, проти 1 березня, 30 машин поліцейських працюватимуть в місті, усі автівки оснащені мигалками.

Про це у своєму відеозверненні розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім.

Зі слів Віталія Кіма, бойова ситуація навколо Миколаєва змінюється.

"Вчора по колоні, яка вийшла до нас, був нанесений удар двома одиницями: одну збили, але друга досягла мети і супротивник лишився великої колони постачання з дизельним паливом, у них не було з чим йти далі, вони зупинилися", - сказав Віталій Кім.

Як розповів Віталій Кім, чотири російські машини стоять без бензину в полі.

"Місцеві запитали: "Чого стоїте, будете стріляти? Відповіли: "Ні". Але вони без соляри, чекають, якраз їм підвозять, вони їх заберуть. Але ситуація така, що вчора вдалося зупинити колону, яка планувалася на нас", — сказав Віталій Кім.

Раніше стало відомо, що російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.