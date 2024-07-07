Ситуація в Одесі, візит міністрів з Нідерландів та ППО для України: головне зі звернення Зеленського

Українським захисникам треба більше ППО для ефективної протидії атакам з боку РФ.

Сьогодні, 7 липня, в Одесі були нові міністри оборони й закордонних справ Нідерландів, а також новий міністр оборони Британії. Їх поінформували про ситуацію на полі бою. Також була доповідь від командувача ВМС Неїжпапи.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в Одесі – у день наших Військово-Морських сил Збройних Сил України. І це – день і нашої вдячності всім воїнам ВМС, і перемовин – щоб Сили оборони України, ВМС України – вся наша держава отримала ще більше можливостей”

Про що йшлося

Представники держав домовилися зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами. Є хороші нові деталі такої співпраці.

За словами Зеленського, йшлося і про зміцнення ППО, що є нашим безумовним пріоритетом. Він подякував за готовність робити наступні кроки – зокрема щодо F-16.

“Звичайно, сьогодні ми мали честь бути тут. Я мав честь особисто нагородити наших воїнів ВМС. Тих, хто проявив себе особливо”, — наголосив головнокомандувач.

Серед них: Герой України молодший сержант Владислав Андрущенко та хлопці, які відзначені Хрестами бойових заслуг, орденами Богдана Хмельницького та “За мужність”. Орденом Княгині Ольги відзначив сержанта Ірину Бовщик – бойового медика 36-ї окремої бригади морпіхів.

“Пишаюся кожним і кожною, хто дійсно змінює все для нашої держави – захищає державу, відкриває для України нові можливості. Б’ється заради України, працює, здобуває нашій державі міжнародну підтримку. Кожен наш спільний результат – і результат у тому числі в Чорному морі, вигнання російського флоту – це досягнення багатьох наших людей, які не зрадили й державі, і собі. Слава вам усім! Сьогодні також відвідав наших воїнів, які проходять лікування й реабілітацію після поранень. Побажав якнайшвидшого одужання та подякував лікарям, медичним сестричкам”, — акцентував український лідер.

Президент також провів нараду щодо ситуації в Одесі та області. Йшлося про безпеку, роботу наших транспортних артерій, енергетику, соціальні питання.

“І ще одне. Хочу особливо подякувати нашій 110 окремій механізованій бригаді за ще один збитий російський бойовий літак на Донеччині – вже дванадцятий за кілька місяців. Ваша влучність – це дійсно взірець! Молодці!”, — написав лідер.

Як раніше зазначалося, Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів.

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