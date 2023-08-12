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Ситуація в окупованому Маріуполі: місто стало транзитним пунктом — Андрющенко

Ситуація в окупованому Маріуполі: місто стало транзитним пунктом — Андрющенко

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ситуація в окупованому Маріуполі: місто стало транзитним пунктом — Андрющенко

Через Маріуполь проходить велика колона ворожої техніки / Фото: "Маріуполь Спротив"

Російські окупанти бояться залишати техніку за містом, тому роблять зупинки серед житлових кварталів та у сховищах “Азовсталі".

Окупований росіянами Маріуполь перетворився на транзитний пункт для військової техніки, яку переганяють в сторону північної частини Донецької області.

Про це розповів у коментар “24 каналу” радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

За його словами, росіяни бояться зупинятися за містом, тому здебільшого розміщують техніку у сховищах "Азовсталі" або серед житлової забудови. 

"Вантажівок дуже багато тягнуть з Таврійського напрямку, з боку Бердянська заїжджають "Урали", "Камази". Ремонтують їх в двох місцях і потім вони їдуть на фронт", – повідомив Андрющенко.

Також він відзначив рух великої колони ворожих військ, яка пересувалася на північ Донецької області, ймовірно під Волноваху та Вугледар.

“Там було дуже багато військової техніки: БМП, танки. Це дивно, бо зазвичай їхали у зворотній бік”, - розповів радник міського голови. 

В інший бік — з-під Донецька на Запорізьку область — передислокувалися кадировські загони "Ахмату", відзначив він. Також помітний рух транспорту із пораненими, яких дуже багато.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині українські партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів.

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Дата публікації
Перегляди
508
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