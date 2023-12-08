"Ситуація важка": енергетики відповіли, чи будуть в Україні відключення світла

Для уникнення дефіциту і підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі енергетики просять 8 грудня особливо ощадливо споживати електроенергію.

Про це пише пресслужба "Укренерго".

Зазначається, що в енергосистеми зберігається важка ситуація. На електростанціях наразі немає вільних потужностей. Внаслідок систематичних і тривалих обстрілів вчергове постраждала одна з теплоелектростанцій у східному регіоні. В іншому регіоні в аварійний ремонт через зауваження до роботи обладнання вийшов один з енергоблоків. Ще на деяких блоках теплоелектростанцій тривають ремонтні роботи, а сонячні електростанції не можуть працювати на максимумі своїх можливостей через щільну хмарність по всій країні.

Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі енергетики змушені сьогодні знову залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Румунії та Польщі від 11:00 до 19:00 потужністю 400 МВт. Аварійна допомога – це екстрений захід для балансування енергосистеми.

"Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються", - повідомили в "Укренерго".

Експорт електроенергії нині відсутній. Імпорт здійснюється в ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови. Загальний обсяг 2 193 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 589 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Водночас ремонтні бригади "Укренерго" відновили в південному регіоні одну з повітряних ліній 330 кВ, що була пошкоджена під час атаки дронів.

Попри це в мережах обленерго через негоду знеструмлено 13 населених пунктів в Дніпропетровській області. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 479 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Донецькій, Харківській, Херсонській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових. Через технічні порушення є знеструмлені споживачі в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, раніше очільник правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив про декілька напружених тижнів в енергетиці. За його словами, ближче до Нового року споживання електроенергії вже спадатиме у системі.

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