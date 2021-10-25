Ситуація з COVID-19 в окупованому Криму критична: морги не можуть впоратися з навантаженням

Ситуація з COVID-19 в окупованому Криму критична: морги не можуть впоратися з навантаженням

На анексованому півострові щодня оновлюється рекорд зараження коронавірусом.

В окупованому Криму фіксується висока смертність від COVID-19. Мешканці окупованого Сімферополя скаржаться на те, що їм видають тіла померлих родичів у поганому стані.

Про це повідомляє російський "Комерсант".

За словами так званого "т.в.о. міністра охорони здоров'я" Костянтина Скорупського, зростання смертності зумовило збільшення навантаження на судово-медичну експертизу та патологоанатомічні відділення.

"Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані", - уточнив він.

Нагадаємо:

“Губернатор” окупованого Севастополя Михайло Развожаєв розпорядився розгорнути блокпости на в’їздах в місто для перевірки QR-кодів у документах, що свідчать вакцинацію або перенесене захворювання.

на в’їздах в місто для перевірки QR-кодів у документах, що свідчать вакцинацію або перенесене захворювання. В окупованому Криму щодня оновлюється рекорд зараження коронавірусом.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини світу: в анексованому Криму за 7 років окупанти провели 13 призовних кампаній

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