Ситуація з електроенергією погіршилася: чи загрожують Україні відключення світла найближчим часом

Енергосистема України переживає дефіцит. У Міненергетики відповіли чи запровадять відключення світла найближчим часом.
В Україні деякі блоки електростанцій все ще перебувають у ремонті. Тому з початком морозів енергосистема зіткнулась з проблемами.
Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.
За її словами, дефіцит покрили за допомогою аварійного імпорту з Польщі, Румунії та Словаччини. А причини виходу деяких блоків в аварійний ремонт зараз досліджуються.
"Такі ситуації можливі, вони бували і раніше, і до війни, і в воєнний період... Ситуація контрольована, в нас є резерви, є достатньо потужностей і поки що ми не плануємо ніяких відключень споживачів від електроенергії", - сказала заступниця міністра енергетики.
Нагадаємо, у середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів.
Чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів - читайте у матеріалі ТСН.ua.
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