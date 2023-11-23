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Ситуація з електроенергією погіршилася: чи загрожують Україні відключення світла найближчим часом

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Ситуація з електроенергією погіршилася: чи загрожують Україні відключення світла найближчим часом

Чи загрожують Україні відключення світла найближчим часом / Фото: Associated Press

Енергосистема України переживає дефіцит. У Міненергетики відповіли чи запровадять відключення світла найближчим часом.

В Україні деякі блоки електростанцій все ще перебувають у ремонті. Тому з початком морозів енергосистема зіткнулась з проблемами.

Про це розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

За її словами, дефіцит покрили за допомогою аварійного імпорту з Польщі, Румунії та Словаччини. А причини виходу деяких блоків в аварійний ремонт зараз досліджуються.

"Такі ситуації можливі, вони бували і раніше, і до війни, і в воєнний період... Ситуація контрольована, в нас є резерви, є достатньо потужностей і поки що ми не плануємо ніяких відключень споживачів від електроенергії", - сказала заступниця міністра енергетики.

Нагадаємо, у середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів. 

Чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
643
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