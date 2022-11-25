Ситуація з електроенергією в Україні: відновлення сповільнює погода, 70% потреб забезпечено

Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання всім українцям.

В Україні станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання. Живлення першочергово подали на об`єкти критичної інфраструктури в усіх областях.

Однак 30% дефіцит потужності зберігається, тому тривають планові та аварійні відключення світла, повідомили в "Укренерго".

Наразі атомні станції набирають потужність, забезпечено живлення Запорізької атомної станції. Попри ушкодження внаслідок російських ракетних ударів, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, частина "зеленої" генерації.

Також читайте У Дніпрі мешканці багатоповерхівки готують на вогнищі у дворі через відсутність світла (фото)

Роботи по відновленню живлення побутовим споживачам тривають. Їх темпи сповільнюють складні погодні умови. Через сильний вітер, дощ та мінусову температуру вночі до пошкоджень, завданих ракетами РФ, додаються обмерзання та пориви проводів в розподільчих мережах.

"Ремонтні бригади "Укренерго" разом із колегами з обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи пошкодження", - зазначили в енергетичній компанії.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 25 жовтня щонайменше половина міста залишається без світла. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті відновили електропостачання понад половині мешканців.

Як довго оговтуватиметься енергосистема та чи можливий тривалий блекаут – Максим Білявський

Читайте також: