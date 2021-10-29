Ситуація з Сovid-19 погіршується: як за таких умов лікувати інші критичні захворювання Новини компаній

Ситуація з Сovid-19 погіршується: як за таких умов лікувати інші критичні захворювання Новини компаній

Потреба в лікуванні інших складних захворювань залишається, попри зростання відсотка заражень на коронавірус.

Наразі представники влади анонсували повернення жорстких обмежень. Що ж робити людям, які мають проходити лікування за кордоном?

Страхова компанія «ІНГО» заявляє, що незважаючи на карантинні обмеження, продовжить допомагати в лікуванні таких критичних захворювань як онкологія, окремих серцево-судинних захворювань та проведені складних нейрохірургічних операцій.

Від початку 2020 року до вересня цього року для лікування в міжнародних медичних центрах було організовано понад 70 поїздок за кордон. Сума виплат за лікування згідно з програмою «Світова медицина» перевищила 19,5 мільйонів гривень.

«Через епідемію нам довелося скоригувати процес підготовки пацієнта до виїзду, але на лікування за цією програмою коронавірус не вплинув. Довелося готувати додаткові документи, які підтверджували, що людина їде на лікування. Це дозволяло громадянам України перетинати кордон в умовах жорстких карантинних обмежень», - розповіла Марина Зварич, керівниця управління особистого страхування компанії «ІНГО».

Найчастіше лікування критичних захворювань застрахованих проводиться в Ізраїлі та Іспанії. Як правило, це онкозахворювання. За допомогою програми страхування «Світова медицина», критичні захворювання можливо лікувати за кордоном. Вона забезпечує аорто-коронарне шунтування, заміну серцевого клапана, лікування онкозахворювань та проведення складних нейрохірургічних операцій вартістю до 1 млн євро.

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