Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж сьогодні за незалежної України.

Про це він сказав на засіданні Угорської постійної конференції (MÁÉRT) у п’ятницю, пише "Європейська правда".

За словами Орбана, в найгіршій ситуації нині перебувають закарпатські угорці в Україні, де, за його словами, політичне керівництво йде шляхом, який ні до чого не веде, і який Будапешт не може підтримати.

"Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави", – зазначив Орбан.

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Він наголосив, що країна надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна "продовжує карати закарпатців", незважаючи на війну.

Він також розкритикував Київ за те, що той нібито чітко не визначив своєї військової мети

"Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети", – сказав Орбан.

Раніше стало відомо, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан дав завдання своєму державному секретарю Тамашу Менцеру оголосити про нові національні консультації, які відбуваються щороку протягом вже 13 років правління партії "Фідес". Судячи з тизеру Менцера , вони будуть повними маніпулятивних запитань про Україну.

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