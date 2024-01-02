"Ситуація залишається напруженою": Ігнат про потужну атаку на Україну

Росіяни знову атакують Україну. Ситуація залишається напруженою, зокрема, є ймовірність пуску "Калібрів".

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог продовжує використовувати різні типи озброєння.

"Пізніше ми повідомимо скільки було запущено і скільки вдалося знищити ракет "Кинджал". Те саме стосується і крилатих ракет", - заявив Ігнат.

Від додав, що вночі сили ППО знищили 35 безпілотників.

"Працювали різні засоби, які могли використовувати наші захисники. Безпілотники були запущені майже по всій території нашої держави, у різні напрямки летіли. Типова така атака, спочатку "шахеди", потім ракети. Вони так робили минулого року, коли атакували критичну інфраструктуру. Спочатку йшли "шахеди", потім йшли ракети. Ворог накопичує ракети, але і витрачає", - додає речник.

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Для прикладу, нешодавно ворог витратив 90 ракет повітряного базування.

"Приблизно таку кількість вони можуть накопичувати загалом за місяць. Мається на увазі всіх ракет, про що нам повідомляло Головне управління розвідки. Ракет, на жаль, у противника є багато. Про кількість по кожному типу треба говорити окремо", - йдеться в повідомленні.

Попри те, що ворог накопичує ресурси, він також їх і витрачає.

"Нещодавно було витрачено 90 ракет повітряного базування. Приблизно таку кількість вони можуть накопичувати загалом за місяць. Мається на увазі всіх ракет, про що нам повідомляло Головне управління розвідки. Ракет, на жаль, у противника є багато. Про кількість по кожному типу треба говорити окремо", - резюмував він.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 січня, Київ перебуває під масованою ракетною атакою Росії. Країна-терористка запускає по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".

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