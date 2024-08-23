Україна відновлює експорт електроенергії за кордон: яка причина

Експорт відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій.

Україна від 25 серпня планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Усе через профіцит потужності в енергосистемі, який виник у зв’язку зі зменшенням споживання та виходом з ремонту енергоблоку однієї з АЕС.

Про це повідомили в "Укренерго".

В компанії вказали, що від 22 серпня в Україні почала спадати спека, і на ранок 23 серпня суттєво знизилось споживання електроенергії. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції.

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В "Укренерго" пояснили, що аби не виникало аварій, енергосистема має працювати збалансовано, тобто кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Способів подолання профіциту може бути два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій; відновлення експорту електроенергії в денні години.

"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", – йдеться в заяві "Укренерго".

Там звернули увагу, що експорт відбуватиметься виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорту електроенергії з України не буде.

До слова, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту: російські обстріли пошкодили лінію, через яку станція отримувала живлення для забезпечення власних потреб.

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