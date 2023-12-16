Ситуація змінилася: командувач розповів про дії й втрати ворога на Таврійському напрямку

За минулу добу кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ "Таврія" зменшилася. Водночас армія РФ продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Що відомо про ситуацію

Як зазначив командувач, за минулу добу російські загарбники:

завдали 6 авіаударів;

провели 55 бойових зіткнень;

здійснили 601 артобстріл.

Завдяки українським воїнам російські війська втратили 413 солдатів та 19 одиниць техніки.

"Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", – підсумував Тарнавський.

Нагадаємо, станом на 15 грудня 2023 року ЗСУ знищили 343 890 солдатів армії РФ. За минулу добу було ліквідовано ще 1090 військових.

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