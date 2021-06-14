Сів на велосипед і зник: у Херсонській області чоловік влаштував різанину

Сусіди, які були свідками інциденту, кажуть, що чоловіки конфліктували давно.

У місті Нова Каховка сталась різанина. В поліцію звернулась жінка, яка на вулиці побачила сварку двох чоловіків. Один із них дістав ніж та вдарив в шию іншого. Нині поранений перебуває у лікарні.

Як повідомили 14 червня у пресслужбі поліції Херсонської області, чоловіки мешкали по сусідству, а раніше працювали разом та мали конфліктні стосунки.

Зі слів сусідів, чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння. Вони голосно щось обговорювали та сварились.

У ході конфлікту один із них дістав з кишені розкладний ніж та наніс один удар в шию 66-річному чоловіку.

Після чого зловмисник сів на велосипед та втік.

Як розповів заступник начальника Новокаховського районного відділу поліції Чермен Тускаєв, підозрюваного затримали через дві години після скоєння злочину. Його перехопили неподалік від міста Таврійськ, куди він прямував на велосипеді, щоб переховуватися.

Наразі він затриманий. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, в Одесі між двома чоловіками сталась різанина. Один із них отримав травми та був госпіталізований.

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