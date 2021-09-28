Сів у маршрутку і поїхав: стали відомі подробиці зникнення у Херсоні 6-річного хлопчика

Сів у маршрутку і поїхав: стали відомі подробиці зникнення у Херсоні 6-річного хлопчика

Дитину шукали кілька годин правоохоронці і пошуковці.

У Херсоні розшукали 6-річного Давида Кузнєцова. Хлопчик зник вчора ввечері, тож шукати дитину вирушили правоохоронці і волонтери.

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Подробиці пошуку 6-річного Давида розповідає Kherson.net.ua.

Інформація про те, що у Херсоні зник 6-річний Давид Кузнєцов спершу з'явилася у фейсбуку. Потім про зникнення хлопчика повідомили і правоохоронці.

До них звернулася мама дитини. Вона розповіла, що на деякий час вийшла з дому, залишивши сина самого, а коли повернулася, його не було.

Інформація про зникнення хлопчика блискавично поширювалася в мережі. Малюка шукали правоохоронці і звичайні херсонці. Понад сотня містян обнишпорила кожен квадратний метр поблизу місця проживання дитини.

Незабаром стало відомо, що дитину знайшли, але зовсім в іншому районі. Хлопчика в торговому центрі "Фабрика" виявили перехожі. Як він розповів, він приїхав в ТЦ на маршрутці, тому що дуже любить фастфуд.

Дитину передали слідчо-оперативній групі. Незабаром за ним приїхали батьки.

Правоохоронці провели із рідними дитини профілактичну бесіду та подякували небайдужим херсонцям, які допомагали у пошуку дитини.

Нагадаємо, що Дніпрі перехожі виявили на вулиці роздягнену дитину. 4-річний хлопчик блукав вулицями міста в самій піжамі.

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