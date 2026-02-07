Сійярто накинувся на українську тенісистку через її вчинок

Петер Сійярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився через позицію української тенісистки Олександри Олійникової, яка не потиснула руку своїй угорській суперниці Анні Бондар. Причиною стала поїздка угорської спортсменки на турнір у Росію вже після початку повномасштабної війни.

Про це Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався під час тенісного турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока. Після матчу Олійникова відмовилася не лише від рукостискання, а й від спільного фото з Анною Бондар.

Свою позицію українська спортсменка пояснила публічно, провівши жорстку історичну паралель.

«Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому — з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка», — заявила Олійникова.

Вона наголосила, що, на її думку, йдеться про одне й те саме зло, лише з різницею у кілька десятиліть.

Коментуючи ситуацію, очільник угорського МЗС назвав поведінку української тенісистки «обурливою і скандальною».

«Якщо зловмисні люди змішують спорт із геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків», — написав Сійярто.

Окремо міністра обурили порівняння Росії з нацистською Німеччиною, які прозвучали в аргументації української спортсменки.

«Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську „спортсменку“», — заявив глава МЗС Угорщини.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини Антала Гейзера, щоб висловити рішучий протест у зв’язку із заявами угорського керівництва про нібито втручання Києва у парламентські вибори в Угорщині.

Ми раніше інформували, що угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що Україну хочуть бачити в Євросоюзі вже 2027 року.