"Сію, вію, посіваю": засівалки на Новий рік для дітей та дорослих

Пропонуємо вашій увазі прикольні вірші для засівання на Старий Новий рік (сіянки) для дорослих і дітей.
В Україні за традицією у перший день Старого Нового року 14 січня та на свято Василя Великого прийнято засівати дім зерном, розповідаючи при цьому засівалки. Засівальники з самого ранку починали обходити будинки родичів, сусідів та знайомих і співати їм пісні з побажаннями. За традицією, посівальниками були хлопці. З собою вони мали торбу з зерном, яким під час промовляння засівалок обсипали господарів.
ТСН.ua зібрав найбільш популярні та оригінальні засівалки, які легко вивчити дорослим і дітям.
Засівалки для дітей
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
******
Сію-сію-посіваю,
З Новим Роком вас вітаю,
Відкривайте сундучок
Та давайте п’ятачок!
*****
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю!
Не на рік і не на два,
А на многії літа!
*****
Сію, сію посіваю
З Новим Роком вас вітаю!
Я маленький сівачок
Дайте грошей в кулачок
Не давайте копійки,
Бо подерті кишеньки
А давайте паперові
Будьте люди гонорові!
*****
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
Не виключено, що й дорослі посіватимуть одне одного задля гарного настрою. Тому пропонуємо кілька засівалок і для них:
Засівалки для дорослих
З Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись,
Щоб дідусь Мороз як віз,
Вас в лікарню не відвіз!
*****
Сію, сію, посіваю,
Щастя-долі вам бажаю!
У щасливій вашій хаті,
Щоб ви всі були багаті,
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі,
Щоб були у вас ковбаси,
Молоко і сало, й м'ясо,
і млинці, і пиріжки,
і пухнасті пампушки.
Щоб були ви в цій оселі
і щасливі, і веселі!
*****
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, мясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
*****
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком Вас вітаю,
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
Віншую Вам нині
Усі добрі люди;
Хай в кожній родині завжди радість буде.
Хай кожної днини
Вам Бог помагає,
Біда хай загине, а сонце сіяє.
І щиро бажаю, щоб в цей рік добро прибувало
До Вашої хати.
І будьте щасливі разом з діточками,
Хай смутку і кривди
Не буде між вами.
Худібка і птиця
Нехай виростає,
А грип хай пташиний Ваш дім обминає.
Нехай рясно родить
І жито, й пшениця,
Усякеє збіжжя,
Усяка пашниця.
А Ви щоб всміхались
І були здорові
Та завжди купались
У морі любові.
Снаги Вам і сили
У новому році,
Щоб Вас не кололо
Ні в серці, ні в боці.
Щоб збулися всі Ваші мрії натхнені
І завжди від грошей тріщали кишені.
Ну, мабуть, пора вже підводити риску;
Бажаю ще всім Вам
Нормального тиску.
Хай ласкою щедро всіх Бог огорта
Й дарує Вам многі та благі літа.
*****
Щоб євро сховане в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї – Лексус ще у парі,
У хаті – з мрамору камін,
Та і бассейн, хоча б один.
Щоб гідромассажер з джакузі,
Щоб Хенессі бовталось в пузі.
І щастя щоб не лізло боком
Вітаю із Старим Новим роком!
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