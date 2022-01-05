"Сію, вію, посіваю": засівалки на Новий рік для дітей та дорослих

Пропонуємо вашій увазі прикольні вірші для засівання на Старий Новий рік (сіянки) для дорослих і дітей.

В Україні за традицією у перший день Старого Нового року 14 січня та на свято Василя Великого прийнято засівати дім зерном, розповідаючи при цьому засівалки. Засівальники з самого ранку починали обходити будинки родичів, сусідів та знайомих і співати їм пісні з побажаннями. За традицією, посівальниками були хлопці. З собою вони мали торбу з зерном, яким під час промовляння засівалок обсипали господарів.

ТСН.ua зібрав найбільш популярні та оригінальні засівалки, які легко вивчити дорослим і дітям.

Засівалки для дітей

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

******

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п’ятачок!

*****

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

*****

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

*****

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

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Не виключено, що й дорослі посіватимуть одне одного задля гарного настрою. Тому пропонуємо кілька засівалок і для них:

Засівалки для дорослих

З Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись,

Щоб дідусь Мороз як віз,

Вас в лікарню не відвіз!

*****

Сію, сію, посіваю,

Щастя-долі вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

*****

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, мясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

*****

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю,

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

Віншую Вам нині

Усі добрі люди;

Хай в кожній родині завжди радість буде.

Хай кожної днини

Вам Бог помагає,

Біда хай загине, а сонце сіяє.

І щиро бажаю, щоб в цей рік добро прибувало

До Вашої хати.

І будьте щасливі разом з діточками,

Хай смутку і кривди

Не буде між вами.

Худібка і птиця

Нехай виростає,

А грип хай пташиний Ваш дім обминає.

Нехай рясно родить

І жито, й пшениця,

Усякеє збіжжя,

Усяка пашниця.

А Ви щоб всміхались

І були здорові

Та завжди купались

У морі любові.

Снаги Вам і сили

У новому році,

Щоб Вас не кололо

Ні в серці, ні в боці.

Щоб збулися всі Ваші мрії натхнені

І завжди від грошей тріщали кишені.

Ну, мабуть, пора вже підводити риску;

Бажаю ще всім Вам

Нормального тиску.

Хай ласкою щедро всіх Бог огорта

Й дарує Вам многі та благі літа.

*****

Щоб євро сховане в коморі,

Щоб сало рохкало у дворі,

Щоб в гаражі стояв Феррарі,

В сараї – Лексус ще у парі,

У хаті – з мрамору камін,

Та і бассейн, хоча б один.

Щоб гідромассажер з джакузі,

Щоб Хенессі бовталось в пузі.

І щастя щоб не лізло боком

Вітаю із Старим Новим роком!

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