Скалка від снаряду влучила в руку і груди дитини: у Київській області помер хлопчик

Скалка від снаряду влучила в руку і груди дитини: у Київській області помер хлопчик

Розпочато кримінальне провадження.

У Київській області від скалки снаряду, який випустила російська армія, загинув хлопчик 2008 року народження.

Про це повідомили в Офісі головного прокурора.

Зазначається, що сім‘я Ростислава втікала від ворожих танків у Київській області. Снаряд окупантів розірвався за 100-200 метрів від людей, які повернулися з лісу, де ховалися від чергової колони. Скалки влучили в руку і груди дитини. Хлопчик помер на місці.

Батьки очікували темряви, щоб забрати тіло дитини. Втім, вони знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина через пів країни - до Кіровоградської області, зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів.

Голованівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні щодо загибелі дитини за фактом порушення законів і звичаїв війни.