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Скалка від снаряду влучила в руку і груди дитини: у Київській області помер хлопчик

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Скалка від снаряду влучила в руку і груди дитини: у Київській області помер хлопчик

Віктор Ляшко/Facebook

Розпочато кримінальне провадження.

У Київській області від скалки снаряду, який випустила російська армія, загинув хлопчик 2008 року народження.

Про це повідомили в Офісі головного прокурора. 

Зазначається, що сім‘я Ростислава втікала від ворожих танків у Київській області. Снаряд окупантів розірвався за 100-200 метрів від людей, які повернулися з лісу, де ховалися від чергової колони. Скалки влучили в руку і груди дитини. Хлопчик помер на місці. 

Батьки очікували темряви, щоб забрати тіло дитини. Втім, вони знову потрапили під вогонь. Мати везла мертвого сина через пів країни - до Кіровоградської області, зі снарядом в тілі. На розтин викликали саперів.

Голованівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні щодо загибелі дитини за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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