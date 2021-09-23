Скан-копії, а не мульмитедіа: у Миколаївській області на закупівлю е-підручників розтратили 16 млн гривень

Скан-копії, а не мульмитедіа: у Миколаївській області на закупівлю е-підручників розтратили 16 млн гривень

Деякі відділи освіти не використовували ці е-підручники.

У Миколаївській області на закупівлю електронних підручників для шкіл розтратили 16 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці оголосили підозру ексчиновниці обладміністрації та керівника комунального підприємства. Слідство встановило, що у 2017-2019 роках директор одного з Департаментів ОДА, керівники комунальної організації і приватного підприємства-постачальника уклали угоди, які стосувалися доступу до платформи сервісів електронної школи, а також використання підручників і посібників в електронному вигляді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області.

Утім, відповідно до офіційної документації прийняті послуги не відповідали технічним вимогам і функціональним даними. Попри це чиновники підписали документи і перерахували кошти з бюджету.

Зазначається, що деякі відділи освіти не використовували ці е-підручники, бо вони не відповідали навчальній програмі. Зокрема, не містили мультимедійних та інтерактивних функцій, а це було заявлено в вимогах під час придбання, а були лише сканованими варіантами підручників.

Чиновникам оголосили підозри за статтями "службова недбалість", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Як повідомлялося, у новому навчальному році одеським школярам не вистачить не тільки підручників, а й парт. Повністю забезпечені книжками лише учні з першого по третій класи. А от дітям з п'ятого по сьомий клас не вистачає близько 20% підручників.

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