Сканал із мобілізацією бойового медика Романа Замрія: коментар ТЦК

Роман Замрій

Реклама

Чернівецький обласний ТЦК відреагував на інцидент, пов’язаний із бойовим медиком Романом Замрієм, який повідомив про його затримання військовослужбовцями військкомату та подальше утримання без телефона. За словами військкомів, лікар не мав права на відстрочку.

Про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК.

Там розповіли, що 4 червня чоловіка зупинили на одному з блокпостів у Чернівецькій області для перевірки документів і запросили для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

Реклама

«Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби», — стверджують у ТЦК.

У відомстві також наголосили, що чоловік перебував у не підвальному приміщенні взводу охорони ТЦК, де очікував на відправлення. Водночас наголошується, що представники військкомату діяли в межах закону і не застосовували протиправних дій щодо нього.

Вже 5 червня чоловіка зарахували до команди, а наступного дня він прибув до визначеної війської частини для проходження служби за своїм фахом. У ТЦК також запевнили, що скарги Замрія перевіряють. Згодом командування ухвалить «відповідні рішення» щодо посадовців.

Нагадаємо, бойовий медик з Хмельницької області Роман Замрій з позивним «Йода» обурився силовими методами мобілізації в Україні. За його словами, 4 червня на блокпосту в Чернівецькій області його викрали співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, забрали в нього телефон і тримали в підвалі три дні.

Реклама