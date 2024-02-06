Скандал через "Бігусгейт": Данілов назвав ситуацію "неприємною"

Данілов наголосив, що на Заході такі речі, як стеження за журналістами, є неприпустимими.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав скандал зі стеженням за командою Bihus.Info "неприємною та неприпустимою ситуацією".

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Дуже неприємна ситуація, завдає величезної шкоди не тільки Службі безпеки, а й нашій країні. Ми маємо дуже обережно відноситися до цих речей. Мені дуже неприємно, що це відбулося, це неприпустимі речі", – сказав секретар РНБО.

Данілов наголосив, що на Заході такі речі, як стеження за журналістами, є неприпустимими. Тому для того, аби вступити до НАТО та ЄС, потрібно, щоб подібні інциденти більше не повторилися.

"Коли ми кажемо про членство в НАТО і про членство в Євросоюзі - це перш за все стандарти... Якщо хтось вважає, що можна на ці стандарти заплющувати очі, а робити свою справу і не розуміти, яку шкоду для держави, для президента саме в такі складні, непрості часи... це наносить – це тоді люді не розуміють, чим вони тоді займаються. Треба розібратися", – зазначв він.

Секретар РНБО висловив сподівання, що голова СБУ Василь Малюк "як досвідчена людина обов'язково розбереться з цим питанням, і ці люди, які зробили ті речі, які б не мали робити, обов’язково понесуть за це покарання".

Раніше ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу із прослуховуванням працівників Bihus.Info та причетність до неї СБУ. Пізніше ми писали про нові деталі скандалу і реакцію медіаспільноти.

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