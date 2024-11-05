Скандал через дрова отримав продовження: яке покарання загрожує українцям

Саджати у тюрму за дрова будуть тільки тих, хто "краде та рубає". В Україні підготували законопроєкт, як його вже охрестили у народі, про «три гілляки». Документ викликав хвилю мемів у соцмережах. Ба більше, стало відомо, до кого прийдуть з перевірками.

Які документи на деревину потрібні, хто має право перевіряти, де ви її взяли, та які штрафи доведеться заплатити за незаконне зберігання дров – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Закон про дрова 2024: які штрафи

Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт №9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини — від 1 кубічного метра. Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла.

Законопроєкт №9665 має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, зазначають ініціатори документа.

Однак, штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини — від 1 куб. м. Якщо дров буде менше ніж на 30 000 гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Примітно, що законопроєктом також передбачено штраф за сінокосіння і пасіння худоби, заготівлю очерету, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками.

Водночас народний депутат Юрій Камельчук пояснив ухвалений парламентом закононопроєкт про посилення відповідальності за незаконну вирубку та зберігання деревини. І наголосив, що підтримав законодавчу ініціативу.

Нюанси законопроєкта

За словами нардепа, закон загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Камельчук запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

"Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками. Їх можуть посадити", - йдеться в повідомленні.

Камельчук також наголосив, що противники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу.

Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова - цього року, минулого, чи, можливо, і взагалі декілька років тому? А суми штрафів – просто захмарні.

Варто наголосити, що новина про цю законодавчу ініціативу сколихнула українську громадськість і, як зазвичай, стала черговим приводом для хвилі мемів. У Мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму.

Чому критикують законопроєкт?

У Мережі багато критикують законопроєкт, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова — основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що боротьба із незаконною вирубкою лісів, нелегальною торгівлею лісовою продукцією, а також вдосконалення системи правового регулювання з використання природних ресурсів є нормальним явищем та цілком відповідає міжнародним зобов’язанням, які взяла на себе Україна.

З одного боку – закон захищає рослинний та тваринний світ на об’єктах природно-заповідного фонду, лісових ділянок, парків, скверах, історико-культурних заповідниках тощо. З іншого боку, за словами адвокатки, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення.

Тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянка без підтверджуючих документів. Наприклад, до наступного зимового сезону чи довше.

"Адже люди встигли закупити дрова на цей сезон, звісно, не маючи жодного документу про їхнє походження. І це відповідальність не громадян — покупців, адже вони не мали вибору. А солідарна відповідальність підприємців, які займаються незаконною вирубкою лісів та нелегальною торгівлею лісом без відповідних дозвільних документів та держави, яка має регулювати ці питання", - вказано в повідомленні.

Які документи на дрова потрібно мати?

На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо.

Крім того, вона нагадала, що ст. 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом, з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму.

"Тому, якщо і будуть перевірки, то вони мають проводитися за відповідним рішенням суду. Я маю сумніви, що хтось буде цим займатися аби виявити незаконні дрова в будинках у селян, проходити такі складні процедури, звертатися до суду аби отримати такий “дозвіл” на проведення огляду чи обшуку. Тому я сподіваюсь, що перевіряти будуть тільки підприємців та підприємства, які займаються вирубкою та збутом лісу", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, гучний закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах.

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