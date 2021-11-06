Скандал через кисень у миколаївській лікарні отримав продовження: хто і кого звинувачує у брехні

Скандал через кисень у миколаївській лікарні отримав продовження: хто і кого звинувачує у брехні

Головний лікар Новобузької лікарні відповів на звинувачення.

У Миколаєві родичі пацієнтки з коронавірусом увірвалися до лікарні і самостійно "госпіталізували" туди хвору, оскільки в цьому обласному центрі лікування інфекційних хвороб був кисень - а в попередній клініці нібито ні. Про це повідомила напередодні головна лікарка інфекційної лікарні Миколаєва Світлана Федорова.

Як передає кореспондентка ТСН.ua, головний лікар Новобузької лікарні переконує – кисню в них достатньо і ця пацієнтка була на апараті. Медики попередили рідних, що перевозити її небезпечно, але ті вночі самовільно забрали пацієнтку з районної лікарні. Наразі вона у важкому стані.

Ситуацію роз'яснило керівництво КНП "Новобузької багатопрофільної лікарні" на сайті клініки.

Тимчасово виконуючий обов'язки директора медзакладу Володимир Лущенко пояснив, що “пацієнтка Л. - мешканка селища Казанка - поступила до терапевтичного відділення лікарні 3 листопада о 23.30 з ковідною двосторонньою пневмонією у вкрай важкому стані з сатурацією 35% і температурою 39 градусів. Жінку госпіталізували до терапевтичного відділення, де стан був стабілізований (сатурація 88%, температура 37,5 градусів), хоча і залишався важким”.

Зазначається, що пацієнтка отримувала курс терапії "згідно протоколу МОЗ в повному об'ємі, зокрема і кисень (в лікарні 104 кисневих балонів та 20 резервних, 76 кисневих концентраторів 2019-2021 років випуску)".

Лущенко розповів, що вранці особисто дві години розмовляв з дітьми хворої та розповів їм про її стан, прогноз лікування і транспортування. На їх наполегливе прохання подзвонив Федоровій, яка йому і зятю хворої в госпіталізації в обласну лікарню пацієнтки Л. відмовила "через відсутність місць".

“Маму ми забрали з сатурацією 40. Вона лежала без кисню або на самому мінімальному. Ми сигналили, ми гупали, ми телефонували. Нам треба було чекати, поки мама просто в машині помре? Слава Богу, мама жива, мама під ШВЛ”, - сказала донька пацієнтки Валентина Жовнерик.

Увечері, 4 листопада, діти хворої самовільно зайшли до клініки і забрали матір, і не звертали уваги на протести чергового медперсоналу.

"Заяви сина і дочки хворої про небажання лікування їх матері в нашій лікарні та відповідальність за неї поза нашим закладом отримані і вклеєні в історію хвороби", - розповідає керівник лікарні.

На його думку, інцидент можна було попередити, якби вранці не було відмови в госпіталізації хворої до інфекційної лікарні.

"С. Федорова, не знаю чому, при кожній нагоді негативно відзивається про наший заклад та медперсонал, хоча я не пам’ятаю, коли останній раз направляли до них хворих через постійну відсутність у них місць", - додав керівник.

Раніше стало відомо, що в Ізмаїлі (Одеська область) гвардійці почали охороняти лікарню з хворими на COVID-19. Це пов'язують із відвідувачами закладу, яку заважали роботі медичних працівників.

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