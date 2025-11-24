Скандал через прикраси "П’ять колосків": яке рішення ухвалив бренд

Ялинкова прикраса "П'ять колосків" / © Instagram бренду BEVZA

Український модний бренд Bevza опинився в епіцентрі бурхливого обговорення, випустивши набір ялинкових прикрас під назвою «П’ять колосків». Після того, як Мережу накрила хвиля обурення через надто чутливу асоціацію, бренд поспішив вилучити спірну колекцію з продажу.

Про це бренд Bevza оголосив у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Бренд анонсував продажі у себе на сторінках за кілька днів до Дня пам’яті жертв голодоморів, який цьогоріч припав на 22 листопада.

У набір увійшли п’ять ялинкових прикрас у формі колосків: чотири золоті та один чорний («обпалений»). У Bevza зазначили, що вони символізують «силу землі, працю рук та світло, яке зберігається навіть у темні часи» та «уособлюють відродження, надію та єдність поколінь».

Засновниця бренду Bevza Світлана Бевза заявила, що ці ялинкові прикраси — це «пам’ять про те, що пройшли попередні покоління і популяризація української культурної спадщини». Але потім після скандалу бренд повідомив: дослуховуючись до думки громадськості, прибирають з продажу цю серію прикрас.

Допис бренду про зняття з продажу прикраси «П’ять колосків» / © Instagram бренду BEVZA

Нагадаємо, реліз товару, представлений на сторінці бренду в Instagram, яка вже недоступна, викликав хвилю негативних коментарів.

«Колосок у 1930-х роках був не декоративним мотивом, а маркером виживання, за володіння яким людину могли репресувати. Перенесення цього символу у сферу святкового декору створює семантичний дисонанс між його історичною функцією та сучасною комерційною інтерпретацією», — зауважив один з коментаторів.

«Мій прадідусь був засуджений і відправлений до Сибіру за цим законом, люди помирали через це, а ви пропонуєте це як ялинкову іграшку? Ви здоровий глузд втратили?» — пише ще один коментатор.

«Що наступне? Прикраса у формі розбомбленої багатоповерхівки?» — обурюються інша коментаторка.

Одна з користувачок соцмережі так описала можливий діалог з дитиною у сім’ї, де ялинку «прикрашатимуть» такі іграшки:

«- Мамо, а що за прикраси на нашій ялинці?

- А це колоски, за які вбивали, такий був закон про пʼять колосків. Твоя прабабця, до речі, єдина вижила, її сімʼя опухла з голоду і померла, а сусіди їли своїх дітей. Ось до речі тобі плейстейшн, з Різдвом!».

На ситуацію відреагувала директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак.

«Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ — історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення „5 колосків“ не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?» — обурилася вона.