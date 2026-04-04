Скандал через жахливі умови в ТЦК Ужгорода: ЗСУ відреагували і почали перевірки

Командування оперативного командування «Захід» створило спецкомісію для розслідування фактів порушень в Ужгородському РТЦК, які оприлюднив представник омбудсмена на Закарпатті.

Автор публікації
Світлана Несчетна
ТЦК

ТЦК / © ТСН

Оперативне командування «Захід» офіційно відреагувало на інформацію про порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП, яку раніше оприлюднив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков.

Згідно з офіційним повідомленням командування у Facebook, за даним фактом уже розпочато внутрішнє розслідування:

  • розпочато роботу групи фахівців, які мають перевірити всі факти, вказані у заяві представника омбудсмена, а також виявити можливі інші правопорушення.

  • усі матеріали, зібрані за результатами роботи комісії, будуть скеровані до відповідних правоохоронних органів для надання юридичної оцінки діям посадовців.

В ОК «Захід» окремо наголосили на принциповій позиції щодо подібних інцидентів.

«Командування послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше представник омбудсмена Андрій Крючков повідомив про виявлені ним порушення під час моніторингу роботи ТЦК в Ужгороді. Представник омбудсмена виявив факти незаконного утримання громадян, серед яких — люди з явними фізичними вадами та ветеран війни. В Ужгородському РТЦК та СП людей утримували тижнями, незважаючи на фізичні вади, стан здоров’я і навіть посвідчення УБД.

У результаті перевірки виявлено жахливу антисанітарію у цій установі. Окрім того, що у людей, яких доправляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, принижують людську гідність.

