Скандал через жахливі умови в ТЦК Ужгорода: ЗСУ відреагували і почали перевірки
Командування оперативного командування «Захід» створило спецкомісію для розслідування фактів порушень в Ужгородському РТЦК, які оприлюднив представник омбудсмена на Закарпатті.
Оперативне командування «Захід» офіційно відреагувало на інформацію про порушення в Ужгородському районному ТЦК та СП, яку раніше оприлюднив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков.
Згідно з офіційним повідомленням командування у Facebook, за даним фактом уже розпочато внутрішнє розслідування:
розпочато роботу групи фахівців, які мають перевірити всі факти, вказані у заяві представника омбудсмена, а також виявити можливі інші правопорушення.
усі матеріали, зібрані за результатами роботи комісії, будуть скеровані до відповідних правоохоронних органів для надання юридичної оцінки діям посадовців.
В ОК «Захід» окремо наголосили на принциповій позиції щодо подібних інцидентів.
«Командування послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП», — йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше представник омбудсмена Андрій Крючков повідомив про виявлені ним порушення під час моніторингу роботи ТЦК в Ужгороді. Представник омбудсмена виявив факти незаконного утримання громадян, серед яких — люди з явними фізичними вадами та ветеран війни. В Ужгородському РТЦК та СП людей утримували тижнями, незважаючи на фізичні вади, стан здоров’я і навіть посвідчення УБД.
У результаті перевірки виявлено жахливу антисанітарію у цій установі. Окрім того, що у людей, яких доправляли у ТЦК, без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляючи їх права на захист, вони перебувають в умовах, які, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, принижують людську гідність.