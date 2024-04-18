Скандал через "заставу" за книги для переселенців у Тернополі: що розповіла мама читача і як відреагували в бібліотеці

В обласній бібліотеці для дітей міста Тернопіль директорка відмовилась видавати книжки 7-річному хлопчику з Харкова, заявивши, що він, як переселенець, "може написати "Слава Росії" у книжках.

Про це у Facebook розповіла мама Святослава та українська журналістка Катерина Посохова.

Мережу обурив цей випадок. А в бібліотеці відреагували. За словами заступниці директора закладу для дітей Надії Чайковської, вона діяла згідно з інструкцією, що передбачає заставу за цінні книжки, тож права 7-річного хлопчика, який переїхав до Тернополя з Харкова, ніхто не порушував.

"Це справжня психологічно-інформаційна атака на заклад та бібліотечних працівників, які точно не заслуговують цього хейту", - заявили у бібліотеці.

Проте, як вже повідомляв ТСН.ua із посиланням на ст. 22 закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", користування бібліотечними фондами є безкоштовним.

Громадськість наполягає на необхідності розібратися в ситуації дитячого омбудсмена та обласних депутатів.

"Виставали рахунок в 600 гривень": мама читача розповіла, з чого все почалося

Як каже мама маленького читача Катерина Посохова, її син, учень початкових класів, обожнює ходити до бібліотеки.

"Читає вдома, на прогулянці, у лікаря на прийому". Навіть сфотографувати його без книжки мамі складно", – розповіла вона.

Жінка каже, що живе у Тернополі вже понад два роки, і весь цей час хлопчик ходив у бібліотеку поблизу школи.

Вона поділилася, що там хлопчик перечитав багато, на нього не скаржилися, проте "в черговий візит бібліотекар порадила звернутись до значно більшої – обласної бібліотеки".

"І ось тут ми дізналися, що дитина в Тернополі "не своя", – повідомила Катерина Посохова.

За її словами, за дві обрані книги, старі та в ганебному стані, на абонементі нам виставали рахунок в 600 гривень.

"Ми щиро здивувалися, на що почули це все про "можете написати "слава Росії", такі як ви вже багато книг у нас потягли. Але ж які ми? Офіційно зареєстровані в місті, працюємо, навчаємось – дитина в місцевій школі, має відмінні успіхи", – написала Прохорова.

Жінка каже, що син засмутився. "При нас видають дітям книги без проблем, але не йому".

Після години розмови про неприпустимість дискримінації, пише переселенка, заступниця директорки здалася і видала книги без будь-яких умов.

Прочитавши книги, пише Прохорова, вони повернули їх вчасно і неушкодженими. Але там їм ніби відразу заявили, що "більше вам книг без застави не дамо".

"Чому? Розмовляйте з директоркою – так написали на вашому формулярі. Далі знову тривала розмова з директоркою, її заступницею. Знову чуємо всі догми світу про переселенців, яким не можна довіряти, хоч скільки б вони жили в Тернополі", – написала Прохорова.

Розмова, за словами жінки, закінчилася на тому, що "або платіть, або ідіть, або поліцію викликаємо".

Жінка каже, що вирішила не викликати поліцію, щоб не травмувати хлопчика ще більше.

Фото/Facebook: Катерина Посохова

Реакція закладу

В бібліотеці пояснили вимогу застави.

"Сім'ю попередили: якщо вони оберуть книги підвищеного попиту, або книги, які в одному екземплярі, треба буде лишити заставу. Суми їм ніякі не називали, звідки вони взяли 600 грн – я не розумію. У нас книги різної вартості. Є такі, які вартують і 1200 грн, і їх хочуть взяти додому діти. Але хлопчик вибрав книжки, за які не потрібна була застава", – розповіла директорка Надія Новіцька.

Вдруге Посохови прийшли до бібліотеки 16 квітня, каже вона, їм продовжили книгу, яку хлопчик ще не дочитав, й оформили нову – без грошової застави.

"Але бібліотекар наголосив, що якщо виберуть книгу, яка в одному екземплярі, то доведеться заплатити заставу. Їм наводили минулорічний випадок для пояснення, чому бібліотека змушена брати гроші. Тоді учень 4-ої школи, дійсно переселенець, взяв книгу і обписав її фразами "Смерть українцям. Слава Росії". Тому ми вимагаємо заставу, а ця сім’я сприйняла все особисто", – пояснила директорка бібліотеки Надія Новіцька.

"Це є наша матеріальна відповідальність. І якщо людина приїхала до нас тимчасово і через деякий час поїхала, а книжку не повернула, то ми мусимо це відшкодувати", – пояснила заступниця директора бібліотеки.

Журналісти перевірили правила користування книжками на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, і не знайшли жодної згадки про заставу. Цієї інформації не знайшлося й у розділі про платні послуги, які надає бібліотека.

Зазначається, що відповідно до ст. 22 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", користування бібліотечними фондами є безоплатним.

Але керівництво бібліотеки, ймовірно, керується у своїх діях стосовно внутрішньо переміщених осіб наказом Міністерства культури "Про затвердження інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книжки та об'єкти користування", забуваючи, що він втратив чинність 2011 року.

Нагадаємо, минулого року в Національній бібліотеці імені В. І Вернадського стався скандал. Відвідувачці двоє невідомих людей заборонили робити фото у приміщенні закладу.

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