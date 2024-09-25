Скандал через жарт коміка про мусульман: Чубаров і головний муфтій обурені – що сталося

Втрутився навіть омбудсмен Дмитро Лубінець, який просить Нацполіцію перевірити жарт стендап-коміка Стенюка щодо релігійної ворожнечі та образи почуттів вірян.

Виступ стендап-коміка Антона Стенюка, який нібито має ознаки релігійної ворожнечі, обурив представників мусульманської та іудейської громад.

Що сказав комік

Йдеться про перший україномовний сольний стендап-концерт "Чуттєвий" Антона Стенюка, записаний у березні 2024 року.

"Ця війна – це просто носенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли у світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Тим паче, цим уже займаються іудеї", – говорить комік на відео.

Реакція громадськості

Першим на виступ звернув увагу лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефарт Чубаров на своїй сторінці у Facebook.

"Якого біса... Не намагайтеся мене переконати, що я нібито не вловив змісту даного "жарту", якого, насправді, тут немає. Проте є відкритий випад проти людей за релігійною ознакою", – прокоментував голова Меджлісу.

Головний муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Мурат Сулейманов підтримав думку Чубарова. Він назвав слова коміка "публічним приниження усіх мусульман України", з яким "ще не стикався".

"У цьому короткому ролику огидне усе: повне невігластво щодо релігій, розпалювання міжрелігійної ворожнечі, паплюження пам'яті воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну.

Хтось скаже, що це чорний гумор, такі жарти "на межі". Однак я не почув нічого смішного, бо в принципі не розумію, як можна у воюючій державі бути настільки відірваним від реальності і так відкрито демонструвати свою обмеженість і невігластво", – написав Мурат Сулейманов.

Капелан, що сповідує іудаїзм, Ашер Йосеф Черкаський засудив цей виступ і назвав його злочином проти ісламської громади України

"Сповідуючи Юдаїзм, категорично засуджую та вважаю даний виступ злочином проти ісламської громади України і висловлюю підтримку всім громадянам нашої держави які сповідують релігію Іслам...", – зазначив Ашер Йосеф Черкаський.

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець просить Націполіцію перевірити цей жарт стосовно розпалювання релігійної ворожнечі та образи почуттів вірян.

"Направив листа на адресу Національної поліції України щодо проведення перевірки та порушення кримінального провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України, а саме розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями", – написав Лубінець у коментарі до публікації Рефата Чубарова у фейсбуці.

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