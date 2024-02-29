Скандал через жорстокий булінг шестикласника в Івано-Франківську: оприлюднено скрини шкільного чату

Шестикласник Єремія – хворобливий і вразливий хлопець, до того ж скрипаль. Ймовірно, саме це стало підставою для несприйняття його однокласниками, яке згодом переросло у знущання.

Шестикласник івано-франківського ліцею №4 Єремія К. став об’єктом цькування своїх однокласників, які відверто насміхаються з нього та навіть погрожують йому у шкільному чаті у вайбері попри те, що у ньому присутня класна керівничка. Тим часом, судячи з коментарів у соцмережі, керівництво навчального закладу не визнає факту булінгу і навіть погрожує тим, хто надає розголосу цьому випадку, кримінальною справою про наклеп.

Про знущання однокласників з Єремії стало відомо з допису в соцмережі Facebook письменниці та активістки Любові Бурак.

За її словами, шестикласник Єремія – хворобливий і вразливий хлопець, до того ж скрипаль. Вона припускає, що саме це стало підставою для несприйняття його однокласниками, яке згодом переросло у знущання.

“На жаль, Єремія здоров'ям похвалитися не може. Але може іншим: чесністю, щирістю, здібностями, талантом. Він геніальний скрипаль. Це він грав на скрипці, щоб зібрати гроші нашим добровольцям. Поки не зацькували... Єремія дуже чутливий, як усі діти та люди мистецтва. О так! З таких люблять познущатися підлітки. Процес приниження слабших дає їм відчуття самоствердження. Мабуть”, – написала Любов Бурак.

Ще однією підставою для насміхання з хлопця стала, ймовірно, гіперопіка з боку його матері. Однокласникам було невтямки, що Єремія змалку був дуже хворим і, за розповідям знайомих цієї сім’ї, саме мати завдяки лікарям “витягла його з дуже непростого діагнозу”.

“Це той момент, коли мали би втрутитися педагоги і пояснити дітям, що коли хтось слабший – це не смішно, коли за кимось мама ходить по п'ятках – це не "ги-ги", бо іноді саме це рятує дитину, наприклад, у час гострих нападів астми чи інших проявів хвороби”, – вважає любов Бурак.

Натомість, за її словами, у відповідь на скаргу матері про булінг керівництво ліцею у присутності інспектора ювенальної юстиції звинуватило її в тому, що Єремія часто пропускає уроки, та погрожувало позбавленням батьківських прав.

“А щодо цькування дитини, то це, з точки зору директорки, – хвора фантазія хлопчика, не було такого, адже у них не просто так собі "школа на районі", а ліцей”, – йдеться у дописі.

Любов Бурак опублікувала красномовну переписку зі шкільного чату у вайбері, в якому однокласники ображають не тільки Єремію, але й його матір.

Ця ситуація набула розголосу в соцмережі. Зокрема, на сторінці івано-Франківського ліцею №4 почали з’являтися дописи про булінг у навчальному закладі. Однак у відповідь речники ліцею в коментарі написали, що подаватимуть "скаргу до поліції за наклеп”.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарях до опублікованого допису звернувся до матері скривдженого хлопця з проханням вийти на контакт.

Нагадаємо, раніше в селищі Рокитне на Київщині неповнолітні дівчата, учениці ліцеїв, жорстоко побили іншу. Що стало причиною – встановлює поліція.

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