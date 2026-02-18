- Дата публікації
Вдячність чи зневага: в Україні розгорівся скандал через концерт, запланований на 24 лютого у столиці
Анонс великого заходу «Народжені бути вільними» у столичному Палаці спорту спровокував хвилю обурення через недоречність дати. Поки одні артисти масово скасовують виступи, інші пояснюють свою участь проханням військових.
Анонс великого концерту-подяки в киїівському Палаці спорту, запланований на 4 річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викликав неоднозначну реакцію в суспільстві.
Поки організатори наголошують на важливості вшанування захисників, користувачі мережі та самі артисти розділилися в думках щодо доречності масових заходів у таку трагічну дату.
Детальніше про скандальний концерт 24 лютого — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Що відомо про організацію скандального концерту
В Мережі розгорівся скандал щодо проведення концерту у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Йдеться про те, що у Палаці спорту 24 лютого 2026 року анонсували проведення концерту-подяки «Народжені бути вільними». Участь у ньому мали взяти українські зірки. У такий спосіб артисти та організатори мали намір подякувати українським захисникам та згадати про перший день повномасштабного вторгнення.
«24 лютого, в день початку повномасштабного вторгнення, весь український народ голосами найулюбленіших артистів скаже величезне дякую своїм захисникам за силу. За свободу. За кожен новий день», — йдеться в анонсі.
Згідно із афішею, участь у концерті мали взяти низка українських зірок, зокрема:
Жадан і Собаки;
Злата Огневич;
Альона-Альона;
Міла Нітіч;
Парфенюк;
Мотор’Ролла;
Роксолана;
Дава.
Цікаво, що продаж квитків на концерт наразі призупинили.
«Жадан і Собаки» відмовилися від виступу
Публікація афіш майбутнього заходу миттєво спровокувала хвилю критики в Мережі. Багато хто вважає обрану дату абсолютно недоречною для розважальних шоу та співів, через що організатори опинилися в центрі гучного скандалу.
Градус напруги зріс ще більше, коли стало відомо про участь у події Сергія Жадана та його команди.
«Друзі, хочемо повідомити, що Жадан і Собаки не будуть грати в київському Палаці спорту 24.02. Нас запрошували дещо на інший виступ, зокрема, ми не знали про повний лайнап і не були в курсі всіх оргпитаннь. Вважаємо участь у події недоцільною», — йдеться у повідомленні на Facebook.
У соцмережах бурхливо відреагували на подію та критикують артистів
Хвиля критики та обурень щодо майбутнього концерту неслась у соцмережі Threads.
Користувачі зазначили, що 24 лютого це не підходяща дата для проведення концерту, адже не всі хочуть «танцювати та веселитися» у цей день.
Більше — дивіться у каруселі:
Реакція користувачів соцмереж (5 фото)
Водночас критикують концерт не лише за невдало вибрану дату, а й за склад артистів. Зокрема, лідер гурту «Хейтспіч» Дмитро Однороженко різко висловився про участь деяких артистів, ймовірно натякаючи на репутаційні скандали навколо Roxolana та Parfeniuk.
«Невістка проросійського політика та чувак що бʼє жінок разом з іншими артістами дякують військовим граючи концерт в Києві таке можливо тільки в Україні» — написав він у соцмережі Х.
Реперка alyona alyona пояснила, чому буде брати участь у концерті 24 лютого
Відреагували на цей гейт і зірки, які все ж братимуть участь у концерті. Зокрема реперка alyona alyona. У соцмережах вона пояснила, що виступ-подяку організовують військові, тому багато артистів погодилися взяти участь. Також, за її словами, вони будуть виступати безкоштовно.
«Виступ-подяку організовують військові. Тому так багато артистів погодилися.
Всі артисти погодилися виступати безкоштовно. І мали від себе подарувати ще дрони в різні бригади.
Нам розповідали, що концерт буде виключно для сімей військових, ветеранів, дітей, чинних військових тощо і квитки в продаж не підуть», — написала реперка на своїй сторінці в Instagram.
Водночас у соцмережі Threads артистка наголосила, що 24 лютого для неї важливо дякувати тим людям, завдяки яким вона має змогу творити.
«Для мене важливо в цей день дякувати тим, завдяки кому я маю змогу творити. Так само і в «Хартії» в Палаці спорту виступала і збирала кошти, хоча Жадан зараз не хоче виступати. Якщо мене кличуть виступати військові — я не буду їм тикати свій статус свідомої артистки в цю чи іншу дату; якщо я вільна — я завжди їду і виступаю. Якщо організатори щось перенесуть — виступлю в інший день. Цей день для мене — це коли зло почало поширюватися і я з радістю протидіятиму злу», — зазначила alyona alyona.
Нагадаємо, раніше ведучий національного відбору на «Євробачення» Тімур Мірошниченко розкритикував поведінку членкині журі Руслани під час прямого ефіру фіналу. В інтерв’ю він назвав неприйнятними її коментарі на адресу фіналістів Lelеka та LAUD, зокрема заклик голосувати за конкретний гурт. Що сказав Мірошниченко — читайте у новині.