Скандал довкола обкрадання армії: художниця Морозюк заявила про розірвання заручин із Гринкевичем

Соня Морозюк заявила про розірвання заручин із Романом Гринкевичем. Подарунки хлопця, які були придбані на крадені кошти, вона обіцяє продати й передати кошти на потреби ЗСУ.

Про це художниця написала на своїй сторінці в Instagram.

Морозюк розірвала заручини з Гринкевчем / Фото з Instagram

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", – зазначила вона.

Як наголосила дівчина, за період стосунків від Романа вона отримала два подарунки – обручку і кольє.

"Ці речі я продам, а кошти на ЗСУ (як це буде відбуватись напишу згодом)", – стверджує Морозюк.

Екснаречена Романа відкидає усі підозри в тому, що нібито отримувала ще щось – квартири, машини, нерухомість – від хлопця або членів його родини.

"Готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами", – резюмувала Соня Морозюк.

Раніше ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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