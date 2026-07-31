Скандал довкола офіцерки бригади "Хижак": Білошицький дав жорстку відсіч сексистам

пресофіцерка бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України, лейтенант поліції Луїза Шубіна / © Олексій Білошицький

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У медіа та низці Telegram-каналів розпочалася хвиля публікацій щодо офіцерки бригади «Хижак» Луїзи «Зелі» Шубіної. Значна частина цих матеріалів містить сексистські натяки, спекуляції навколо її особистого життя та судження, що не мають жодного стосунку до її професійної діяльності.

На цей скандал у Facebook офіційно відреагував Олексій Білошицький, якого 30 липня було призначено начальником Департаменту патрульної поліції України. Очільник відомства розкрив реальну історію служби військовослужбовиці та закликав поважати українських захисниць.

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Історія позивного та шлях до ЗСУ

За словами Білошицького, Луїза Шубіна є офіційною співробітницею бригади «Хижак», а її шлях у військо був свідомим і важким кроком.

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«Я познайомився з Луїзою ще тоді, коли вона була нареченою нашого побратима, Героя України Романа „Зелі“ Зеленського. Вони готувалися до весілля, однак у серпні 2024 року Роман загинув під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку», — розповів керівник Патрульної поліції.

Уже у вересні 2024 року дівчина добровільно долучилася до лав бригади «Хижак», узявши собі позивний «Зеля» на честь полеглого коханого.

Професійні компетенції та служба на передовій

Олексій Білошицький підкреслив, що рішення про її призначення ухвалювалося виключно на основі співбесіди, освіти та професійного досвіду. Основним завданням Луїзи стало висвітлення діяльності бригади та її бойового шляху.

«За час служби Луїза неодноразово виконувала свої обов’язки безпосередньо в районах ведення бойових дій, працюючи разом із побратимами та посестрами бригади. Її професійні якості та внесок добре відомі особовому складу підрозділу», — наголосив він.

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Олексій Білошицький та Луїза Шубіна / © Олексій Білошицький

Пресофіцерка бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України, лейтенант поліції Луїза Шубіна з побратимами / © Олексій Білошицький

Пресофіцерка бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України, лейтенант поліції Луїза Шубіна / © Олексій Білошицький

«Спроби оцінювати людину через призму статі є неприйнятними»

Новий начальник Департаменту патрульної поліції підкреслив, що в Силах оборони України нарівні з чоловіками проходять службу тисячі жінок, які щодня виконують складні бойові та службові завдання.

«Спроби оцінювати людину не за результатами її служби, а через призму статі чи поширення чуток про її особисте життя є неприйнятними. Повага до захисників і захисниць, незалежно від статі, є питанням не лише етики, а й поваги до українського війська. Прошу медіа не вдаватись до поширення необґрунтованої і образливої інформації», — підсумував Білошицький.

Нагадаємо, новим керівником департаменту патрульної поліції став полковник Олексій Білошицький, який раніше обіймав посаду першого заступника очільника патрульної поліції. Про призначення повідомила Національна поліція України 30 липня.

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