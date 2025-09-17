Скандал довкола песика Міши з київського метро: уся правда про резонансну історію

Пес Міша зі станції метро «Теремки» / © соцмережі

Історія безпритульного собаки Міши, який мешкав біля станції метро «Теремки», викликав значний резонанс у суспільстві.

Тварина, яка роками ховалася в метро від обстрілів, одного разу отримала заборону на вхід, що викликало обурення громадськості. Подальше рішення зоозахисників забрати пса з вулиці лише посилило суперечки щодо його долі.

У Києві розгорівся скандал із собакою Мішою

Безпритульний собака Міша багато років живе у столиці біля станції метро «Теремки».

Пес доволі популярний — його знають багато місцевих мешканців, котрі за ним і доглядають. Під час обстрілів столиці, Міша завжди спускався у метро разом з іншими.

© соцмережі

За словами волонтерів, собака завжди поводився спокійно та не створював загрози для людей. Проте через скаргу однієї людини працівники станції заборонили пускати Мішу під час повітряних тривог.

Відтак, під час чергової атаки РФ на столицю, Міша залишився стояти під дверима метро, що викликало обурення місцевих жителів і зоозахисників, які вимагали скасувати заборону, оскільки тварини мають право перебувати в укриттях разом із людьми.

«Тварина має право на життя. Тим паче з тваринами офіційно дозволено перебувати в укриттях. Це ганьба — під час війни замість доброти виганяти собаку під обстріли. Ми вимагаємо дозволити Міші спускатися в метро», — йдеться в повідомленні.

Згодом, у Мережі з’явилася інформація, про ймовірного чоловіка, котрий надіслав скаргу до метрополітену. Як зазначили користувачі соцмереж, ним виявився догхантер.

«Найогиднішим в цій ситуації є те, що заяву з вимогою заборонити собаці Міші заходити в метро під час тривоги написав догхантер Святогор. Психопат, який отруїв сотні собак давно мав гнити в тюрмі, але він спокійно собі живе на волі, строчить скарги і до нього ще й дослухаються виконуючи його психопатичні захцянки ціною втрати людяності» — йшлося у соцмережі.

Скриншот із соцмереж

Пояснення метрополітену

У Київському метрополітені розповіли, що пес Міша став талісманом «Теремків» і завжди сумлінно ховається від обстрілів у метро. Там перепросили за інцидент, коли одного разу не впустили собаку, але наголосили, що вже того ж вечора він потрапив у метро.

«Нещодавно ми дійсно отримали скаргу щодо «безпритульної собаки на станції». І одного разу, зважаючи на звернення, Мішу не впустили. Нам прикро за цю ситуацію. Але важливе уточнення — вже тієї ж ночі він зайшов у метро. До речі, Міша — не єдина тварина, яку знають наші пасажири. Напевно, ви чули і про гусака біля «Деміївської». Він на станцію не заходить, але регулярно прогулюється підземним переходом поруч», — зазначили у метрополітені.

Зоозахисники забрали Мішу з вулиці

Після цієї ситуації зоозахисники разом із Київським метрополітеном організували гуманний відлов пса. Таке рішення ухвалили через загрозу життю Міши.

«Життя Мішки в небезпеці на вулиці, бо його можуть щомиті нагодувати отрутою! Метрополітен назвав Мішу — талісманом «Теремків» і дозволив Міші ховатись від небезпеки. Насправді в метро його всі любили. Над собакою нависла загроза смерті. Більшість людей це не усвідомлює, але зоозахист знає з чим має справу! Тому ми вирішили негайно забирати Мішу з вулиці!» — написали на сторінці ГО Захист тварин «Плюшка» у Facebook.

Волонтери розповіли, що забрали пса з вулиці, хоча він був незадоволений. Також, за словами представників ГО Захист тварин «Плюшка», спіймати пса виявилося нелегким завданням: перехожі намагалися захистити Мішу, адже думали, що йому шкодять.

«Громадяни не розуміли чому Мішу ловлять і всі стали його захищати, була і поліція, яка все зʼясувала і далі допомогли ловити Мішу. Метрополітен теж зрозумів всю проблему і хоча Міша міг знову заходити, його життя було в небезпеці, тому врешті решт всі домовились і допомогли відловити Мішу», — зазначили зоозахисники.

Наразі собака перебуває у ветеринарній клініці, проходить лікування і готуються до адаптації в центрі Patron Pet Center, після чого йому шукатимуть нову родину.

Собака Міша у ветлікарні / © фото з соцмереж

У собаки Міши є власниця: у соцмережах обурилися вчинком зоозахисників

Після повідомлення про те, що Мішу забрали до ветклініки, а згодом передадуть у притулок, реакція користувачів соцмереж виявилася неоднозначною.

Одні кажуть, що йому на вулиці загрожує небезпека, а інші — що його забрали від хазяйки, утримують у клітці та наживаються на зборах завдяки цій собаці.

© скриншот

Водночас активістка Анастасія Філоненко на своїй сторінці в Instagram розповіла, що у Міші є власниця, котра жила біля метро «теремки» та продавала квіти. Раніше, у Київському метрополітені також повідомляли, що пес не є безпритульним.

«Насправді ця собака багато років жила біля метро, і за нею дбала жінка, яка продавала там квіти. Вона її годувала, любила й була для неї сім’єю…Тепер 12-річна собака сидить у клітці, її труять седацією для «лікувань», які їй абсолютно не потрібні. Це знущання. Сніжана просто збирає на ній гроші, а тим часом тварину повільно вбивають», — написала Анастасія.

Відповідь волонтерки на звинувачення у соцмережах

Зоозахисниця Сніжана Бугрик пояснює: собакам потрібен дім, а не життя на вулиці.

Вона наголосила, що Міша — не молодий пес, у нього болять лапи, і йому потрібні тепло та турбота. Згідно з результатами УЗД, лікарі виявили у собаки пухлини в селезінці, гастрит, панкреатит, гепатит та фіброз.

За словами Сніжани, жінка, котра торгує біля метро і годує собаку, не є його господаркою.

Як наголосила зоозахисниця, найгірше у цій ситуації те, що після розголосу про Мішу, з’явилася небезпека, що хтось може його отруїти.

Погроза отруїти собаку Мішу / © скриншот

Зокрема, Сніжана пригадала історію собаки Дендрика із Полтави, котрий помер невдовзі після того, як історію його життя розповіли на всю країну.

«Згадайте історію Дендрика, що з ним сталось, коли про нього заговорили? А тут небезпека ще реальніша», — наголосила волонтерка.

Своєю чергою, жінка розповіла про подальшу долю Міши. За її словами, після повідомлень про «штурм ветлікарні» задля «визволення» собаки його звідти забрали та перевезли в інше безпечне місце, яке саме, наразі не відомо.

За словами Сніжани, Мішу знову жити на вулицю не повернуть. Жінка наголосила, що за собакою тепер доглядають, лікують, а коли він одужає — будуть шукати йому новий дім і сім’ю.

