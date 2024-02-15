Скандал із Bihus.Info: працівників СБУ, які стежили за журналістами, відправили до зони бойових дій

У СБУ повідомили про “переформатування” діяльності одного з управлінь у складі Департаменту захисту національної державності.

Співробітників Служби безпеки України, яких викрили на стеженні за командою журналістів-розслідувачів Bihus.info, перевели до Донецької та Луганської областей для виконання бойових завдань.

Про це у четвер, 15 лютого, повідомили в редакції Bihus.info з посиланням на відповідь спецслужби на запит.

У Службі безпеки України нагадали про звільнення керівника Департаменту захисту національної державності Романа Семенченка, підлеглі якого проводили стеження за журналістами. Наразі його обов’язки виконує Андрій Іщук.

Окрім того, як повідомили в СБУ у відповіді на запит, відбувається “переформатування” діяльності одного з управлінь у складі ДЗНД з метою “кардинальної зміни підходів до роботи”.

Щодо інших згаданих у запиті співробітників СБУ, то їх, як йдеться у повідомленні, за наказом голови спецслужби Василя Малюка “переміщено для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей”.

Нагадаємо, в січні 2024 року до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info визнали, що на відео – їхні оператори. Водночас у проєкті поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників.

Команда розслідувачів Bihus.Info виявила, що до стеження за працівниками групи антикорупційних та інформаційних проєктів причетні співробітники Служби безпеки України, а саме 30 людей, яких Bihus.Info розпізнали на відеозаписах з готельних номерів етнографічного комплексу "Українське село", розташованого під Києвом.

Згодом в українській спецслужбі повідомили про звільнення керівника департаменту захисту національної державності через стеження за працівниками Bihus.Info.

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