Скандал із Bihus.Info: у Раді розповіли, як оцінюють заяву глави СБУ

На думку голови Комітету ВР зі свободи слова, і виконавці, і замовники повинні нести кримінальну відповідальність.

Діяльність цілого департаменту СБУ чи принаймні частини департаменту не могла кимось не санкціонуватися.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, коментуючи скандал зі стеженням за командою Bihus.Info.

Юрчишин зауважив, що якщо стеження за журналістами було власною ініціативою звільненого керівника департаменту СБУ, то чому він звільнений не за статтею. Також невідомо, чи є відкрите кримінальне провадження персонально по ньому

"Наголошую це в позиції голови СБУ про інші кадрові рішення – які саме, чому, хто причетний", – каже нардеп.

Водночас Юрчишин зауважив, що сьогодні в СБУ набагато зрозуміліша позиція, ніж вона була від пресслужби ще вчора, коли намагалися взагалі "якось абсурдно" пояснити, що слідкували не за журналістами, а за наркотрафіком. Він наголосив, що наркотрафік – це взагалі підслідність Національної поліції.

"Тобто в самій власне позиції була якась така дуже нелогічність… Зараз дуже важливо, щоб не сталося те, чим погрожували слідчі СБУ журналістам програми Bihus.Info: зараз передадуть в Державне бюро розслідувань і там "поховають. Ми як парламентарі мусимо добитися, щоб справа не була "похована"... Якщо ми хочемо бути в ЄС і в НАТО... ми маємо назвати замовників і покарати", – додав голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

На його думку, і виконавці, і замовники повинні нести кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, в січні 2024 року до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info визнали, що на відео – їхні оператори. Водночас у проєкті поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників.

Пізніше у виданні повідомили, що до стеження за їхніми працівниками була залучена Служба безпеки України, а саме 30 людей.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу із прослуховуванням працівників Bihus.Info та причетність до неї СБУ. Також ми писали про нові деталі скандалу і реакцію медіаспільноти.

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