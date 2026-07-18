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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

Скандал із бійцем "Рарогу" на акції протесту: в бригаді озвучили свою версію подій

У«Рарозі» заявили, що військовослужбовець раніше неодноразово порушував військову дисципліну і був переведений для виконання небойових завдань до пункту постійної дислокації.

1 коментар
ЗСУ

ЗСУ / © Володимир Зеленський

Командування 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» офіційно прокоментувало заяви військовослужбовця, який стверджував, що після участі в акції на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова зазнав тиску, був оголошений таким, що самовільно залишив частину (СЗЧ), а також зіткнувся з погрозами.

У заяві командування наголошується, що військова частина «поважає громадянську позицію кожного українця та військовослужбовця» і не переслідує бійців «за висловлення власної думки чи громадянської позиції».

За версією командування, військовослужбовець, відомий у соцмережах як yavor-rarog, самовільно залишив місце несення служби під час чергування у пункті постійної дислокації та не повідомив командування про намір взяти участь в акції протесту.

«Командиром військової частини було встановлено факт самовільного залишення місця несення служби, після чого у визначеному законодавством порядку оформлено відповідні матеріали та подано інформацію про військовослужбовця як такого, що самовільно залишив військову частину», — йдеться у заяві.

У бригаді також стверджують, що це був не перший подібний випадок.

«За останні три тижні це вже третій випадок самовільного залишення служби», — зазначили у командуванні.

Крім того, у «Рарозі» заявили, що військовослужбовець раніше неодноразово порушував військову дисципліну, відмовлявся виконувати накази командирів у районі бойових дій, через що його перевели до пункту постійної дислокації для виконання небойових завдань.

У бригаді повідомили, що зараз тривають передбачені законом процедури щодо факту можливого самовільного залишення військової частини, а остаточну правову оцінку діям військового мають надати правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше сам військовослужбовець заявив у соцмережах, що після участі у першому дні протестів проти звільнення Михайла Федорова його безпідставно оголосили у СЗЧ. Він також стверджував, що його доставили до служби військового правопорядку, одягли кайданки та погрожували відправити до «Скелі» й «обнулити». За словами бійця, у день акції він мав вихідний після попереднього наряду і не був повідомлений про нове чергування.

Коментарі (1)
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ste3743
00:09, 2026.07.19
Як все по радянському.....Третій випадок.....Мітинг....иди сюда....коли будуть нормальні командири,які будуть переживати не за посади,а за Долю України????...
Дата публікації
Кількість переглядів
215
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